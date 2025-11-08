Poesio: “Fiorentina fa paura solo a se stessa. Kean? Piove sul bagnato”

Ernesto Poesio, firma del Corriere Fiorentino, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina:
Assenza di Kean? Non ci si fa mai mancare nulla. Adesso vediamo se giocherà Piccoli o Kean al posto suo. Non avere il numero 20 domani è un problema che si aggiunge alla lista di Vanoli. La Fiorentina di Mainz? Ho visto una partita brutta, un livello molto basso, come spesso capita in Conference. I viola hanno sbagliato dei gol facili, sempre le solite cose: superficialità, amnesie, una squadra che non sembra tale e che non gioca compatta. La Fiorentina oramai fa paura solo a se stessa, il Lecce è venuta al Franchi senza un minimo di apprensione. La stessa cosa è capitata in Germania e anche il Genoa cercherà di metterti sotto. Vanoli? Il primo aspetto sarà sul ritrovare la squadra, non pensare alla tattica. Pioli non è il primo arrivato, anche se ha fatto molti errori
