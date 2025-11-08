Poesio: “Fiorentina fa paura solo a se stessa. Kean? Piove sul bagnato”

Viola News
Le parole di Ernesto Poesio, firma del Corriere Fiorentino, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulle ultime in casa viola
Ernesto Poesio, firma del Corriere Fiorentino, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina:

Assenza di Kean? Non ci si fa mai mancare nulla. Adesso vediamo se giocherà Piccoli o Kean al posto suo. Non avere il numero 20 domani è un problema che si aggiunge alla lista di Vanoli. La Fiorentina di Mainz? Ho visto una partita brutta, un livello molto basso, come spesso capita in Conference. I viola hanno sbagliato dei gol facili, sempre le solite cose: superficialità, amnesie, una squadra che non sembra tale e che non gioca compatta. La Fiorentina oramai fa paura solo a se stessa, il Lecce è venuta al Franchi senza un minimo di apprensione. La stessa cosa è capitata in Germania e anche il Genoa cercherà di metterti sotto. Vanoli? Il primo aspetto sarà sul ritrovare la squadra, non pensare alla tattica. Pioli non è il primo arrivato, anche se ha fatto molti errori

