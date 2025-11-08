Oscar Damiani, noto procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Damiani: “Il mercato di Pradè non sbagliato. Genoa? Vi racconto un aneddoto”
news viola
Damiani: “Il mercato di Pradè non sbagliato. Genoa? Vi racconto un aneddoto”
Le parole di Oscar Damiani, noto procuratore sportivo, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulle ultime in casa Fiorentina e sul Genoa
La Fiorentina è sempre nel mio cuore. Daniele Pradè è un mio caro amico, mi dispiace per cosa sia successo. Spero che la Fiorentina faccia i punti necessari per riuscire a superare questa situazione. De Rossi? Ha una grande storia alle sue spalle, ma Genova è una piazza difficile. Quando le cose vanno male, la piazza si infiamma. Io, ai tempi, mi rinchiusi negli spogliatoi, con dei tifosi che mi stavano inseguendo. Fiorentina? Non si può dire che la campagna acquisti sia stata negativa, purtroppo son venuti meno i risultati. Ovvio che quando si parte male tutto è più difficile, ma ho molta fiducia nella società viola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA