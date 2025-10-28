Poesio: “Ecco il problema del mercato di quest’anno. Due cose mi preoccupano”

Il giornalista Ernesto Poesio, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento della Fiorentina. Queste le sue parole:
Mamma mia? Per forza, non solo per i punti, ma anche per quello che si è visto in campo. Stiamo assistendo ad un campionato molto lento, dove anche le prime hanno già perso un paio di partite. È molto equilibrato. Della Fiorentina preoccupa le mancate risposte e la poca qualità nel gioco. Manca anche un giocatore su cui affidarsi in questo momento. Nemmeno Kean riesce a farlo, gli arrivano pochissimi palloni. Prima del 3-0 del Bologna, poi annullato, la Fiorentina era completamente sparita dal campo. Tant'è che anche De Gea lo ha ribadito a fine partita. Lo scorso anno, quando sei andato a prendere giocatori da realtà superiori alla tua, li abbiamo visti i risultati. Quest'anno sei tornato al passato, andando a prendere quelli che sono retrocessi. L'entrata di Sabiri? L'ho vista come un proviamo anche questo, visto che sa tirare bene i calci piazzati. E tra l'altro ha rischiato di fare anche un rigore pesante.
