Open Var, Rocchi: “C’era rigore per il Bologna, ma non su Bernardeschi”

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Seria A e B, nel corso di Open Var a DAZN, ha analizzato gli episodi tanto criticati di Fiorentina-Bologna.
Gianluca Rocchi, ospite a Open Var di Dazn, si è soffermato sugli episodi che hanno alimentato molte critiche in Fiorentina Bologna
Il tocco mano di Dodò—
E' calcio di rigore, la difficoltà vera è capire se tocca il pallone con la mano o no però quando decidi che è stato toccato con la mano allora è punibile.
Il rigore su Bernardeschi e l'espulsione di Holm—
Non è rigore: non c'è step on foot chiaro, qui forse c'è un contatto tra scarpini. Il giocatore della Fiorentina mette il piede a terra e l'atteggiamento dell'attaccante è quello che non vogliamo; la caduta non è né naturale né dovuta alla situazione di gioco. Anche il secondo giallo ai danni di Holm è coretto.
Un rigore della Fiorentina nasce da un tocco di mano di Kean—
Qua devi decidere se il tocco di mano è punibile o no, e non è questo il caso. E' diverso da quando tocchi il pallone con la mano e segni subito dopo; anche in questo caso la decisione è giusta.
