Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Sky prima della sfida contro il Bologna:
Pioli: “Niente due punte? Giochiamo con due offensivi. Servono tempo e pazienza”
L'intervento dell'allenatore gigliato nel pre partita
Le vittorie fanno sicuramente sempre bene. Ma la Conference è una cosa e il campionato un'altra, vogliamo essere determinati e migliorare la nostra classifica. Giochiamo con due giocatori offensivi e un centrocampo a tre, rimarremo così finché il campo non ci darà altre indicazioni. Oggi l'avversario è forte ma noi dobbiamo puntare sulle nostre caratteristiche, sapendo che per risolvere i problemi di inizio stagione ci vorrà pazienza.
