L'ex attaccante viola Ciccio Graziani, intervenuto a RTV 38, ha commentato il momento della Fiorentina in vista della sfida contro il Bologna:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Graziani: “Comuzzo una sicurezza, ma Pioli si fida di Marì. Un consiglio a Stefano”
news viola
Graziani: “Comuzzo una sicurezza, ma Pioli si fida di Marì. Un consiglio a Stefano”
Le parole di Ciccio Graziani sul momento della Fiorentina
Quelle sono cose che devono restare nello spogliatoio. Si parla in privato, negli spogliatoi, e si discute di tutte le questioni che vanno o in questo caso di quelle che non vanno. Pioli ha detto che se Dzeko vuole sa dov'è il suo ufficio? Ha ragione lui.
Comuzzo—
Titolare contro il Bologna? Dico di si perché è sempre stata una sicurezza. Penso anche che in una logica di turnover qualcosa devi fare. Se dai fiducia a Comuzzo non sbagli. Pongracic, Ranieri, anche Viti: il reparto è ben fornito poi l'allenatore fa le sue scelte. Giocando ogni tre giorni c'è anche quella logica. Pablo Marì oggi sembra quello di cui Pioli si fida di più rispetto agli altri.
Bologna—
A volte le partite più difficili diventano quelle più facili, però la Fiorentina deve giocare per vincere. Se giochi solo per non perdere rischi che ti giri storto. Se devo dare un consiglio a Stefano gli direi solo di trovare una formazione di titolari e puntare su quelli senza stare a togliere fiducia a chi gioca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA