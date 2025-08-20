Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato a Sky alla vigilia di Polissya-Fiorentina. Ecco le sue parole.
Pioli a Sky: “Brava la società a tenere i big. Piccoli? Si pensa solo al campo”
Abbiamo molto entusiasmo, la squadra ha lavorato molto bene e siamo pronti. Quello che conta sarà comunque quello che metteremo sul campo. Polissya con più partite sulle gambe? Non deve condizionarci. Stiamo bene e ci siamo preparati bene. Abbiamo in testa questa partita dal 14 luglio. Credo che i giorni che abbiamo lavorato insieme siano stati sufficienti per prepararci, quando saremo stanchi utilizzeremo poi i cambi a disposizione per darci una mano. Noi da vittoria Conference come ha detto l'allenatore del Polissya? È un tecnico furbo. Loro comunque sono molto tecnici, sono una buona squadra, hanno 7 mancini, e sono preparati. Domani non sarà semplice ma siamo preparati. Fiorentina migliore dell'anno scorso? C'è la volontà di alzare il livello tecnico e le ambizioni. La società sta lavorando bene ed ha lavorato bene nel tenere Moise, De Gea, Fagioli, Mandragora, Gosens e tutta l'ossatura principale della squadra. Un trofeo per Davide Astori? La Fiorentina manca da troppo tempo un obiettivo del genere. Davide è sempre con me, è sempre con noi, e sarebbe bellissimo vincere anche per lui. Piccoli? Non parliamo di mercato, le tempistiche del mercato vanno sempre in disaccordo con quelle degli allenatori. Oggi pensiamo solo al campo
