Pierini: “Pioli servirà per motivare. Kean? La Serie A ha perso appeal”

Sulle aspettative viola e su Kean

"Ambizioni viola? Secondo me, per una società come la Fiorentina è difficile competere ad altissimi livelli. I viola devono comunque aspirare ad un posto in Europa, di più della Conference League, e trovare una buona posizione in campionato. Non è facile, comunque, stare lì in alto nel calcio di oggi. Kean? Il calcio è diventato un business, e l'Italia da questo punto di vista è poco competitiva. Il campionato italiano ha perso appeal rispetto alla Spagna e all'Inghilterra. Di conseguenza, potrebbe essere più difficile tenere un calciatore come Kean. Credo anche, però, che a Firenze stia bene ed abbia trovato l'ambiente ideale, dove ha espresso a pieno il suo potenziale che prima non era riuscito ad esprimere. Per lui, quindi, potrebbe essere importante rimanere a Firenze per consacrarsi ulteriormente".