Così Pierluigi Pardo, noto telecronista, alla trasmissione "Tutti convocati" di Radio 24:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Pardo: “Fiorentina, basta scaramanzia: sei quasi salva. E può vincere in Conference”
news viola
Pardo: “Fiorentina, basta scaramanzia: sei quasi salva. E può vincere in Conference”
Il telecronista vede la Viola vicina all'uscita dal tunnel
Capisco la scaramanzia, ma ormai si può dire che la Fiorentina è in primis la squadra più forte tra quelle che sono in lotta per non retrocedere ed è ad un passo dalla salvezza. Certo, l'importante è non ripiombare nella crisi, deve assolutamente arrivare alle ultime giornate del campionato in una situazione tranquilla. I giocatori di Vanoli sono sulla strada giusta. Adesso devono completare la risalita, poi potranno pensare alla Conference, magari in una stagione come questa i viola arrivano in fondo all'obiettivo europeo...
© RIPRODUZIONE RISERVATA