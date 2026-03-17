Flachi: “Piccoli? Conta la testa. Con l’Inter un pareggio vale come una vittoria”

Il commento di Francesco Flachi

Redazione VN 17 marzo - 20:40

La vittoria netta contro la Cremonese non è solo un risultato, ma può diventare un vero punto di svolta per la Fiorentina. Ne è convinto Francesco Flachi, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, che ha analizzato il momento viola tra entusiasmo ritrovato e necessità di dare continuità.

Secondo Flachi, la prestazione di Cremona deve rappresentare una base su cui costruire: la squadra ha mostrato segnali che finora si erano visti solo a tratti. Non solo nei gol, ma soprattutto nell’atteggiamento e nelle trame di gioco. “Finalmente si sono viste cose diverse ma proprio per questo viene da chiedersi perché non siano arrivate prima”.

Uno dei temi centrali è quello legato agli attaccanti, in particolare a Roberto Piccoli. Flachi è chiaro: per una punta la continuità è tutto, ma entrano in gioco anche fattori mentali. Gioventù, pressione e fiducia incidono più di quanto si pensi. “Ogni tanto fa vedere la giocata ma questi ragazzi devono sentirsi bene mentalmente e fisicamente, altrimenti si intimoriscono e manca personalità”.

Il calendario resta complicato, a partire dalla sfida contro l’Inter, ma Flachi invita a guardare il bicchiere mezzo pieno: “La Fiorentina ora non ha niente da perdere. Se porti a casa anche solo un pareggio, è come una vittoria, perché dai continuità ai risultati”.

Infine, un messaggio chiaro a chi finora ha inciso meno: da Harrison a Comuzzo, passando per Ndour e Fazzini. Per Flachi, devono "trasformare le occasioni in un’opportunità per mettere in difficoltà l’allenatore nelle scelte. Anche pochi minuti - sottolinea Flachi - possono cambiare le gerarchie, se sfruttati con la giusta cattiveria".