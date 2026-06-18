Paratici (Sky): “Ho scelto Grosso per valori e qualità. Koleosho? Vi dico”

Kean, Dodo, Koleosho e molto altro: le parole del ds della Fiorentina, Fabio Paratici, ai microfoni di Sky Sport

Redazione VN 18 giugno - 13:33

A margine della conferenza stampa di presentazione, il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport, affrontando diversi temi legati al presente e al futuro del club viola.

Paratici ha innanzitutto commentato il recente viaggio negli Stati Uniti per incontrare la famiglia Commisso:

“È stata una bellissima settimana, ci siamo conosciuti meglio con la proprietà. Ho avuto soltanto conferme della solidità e della serietà della società. Più che parlare di come verrà costruita la Fiorentina della prossima stagione, abbiamo discusso soprattutto del progetto sportivo”.

Sul mercato, il dirigente ha ribadito come oggi quasi tutti i club debbano fare i conti con le dinamiche delle trattative:

“A parte cinque o sei società al mondo, tutti devono reagire al mercato. Bisogna avere l’elasticità di cambiare idea in base a quello che succede. Solo pochissimi club possono permettersi di non ascoltare offerte per i propri giocatori”.

Inevitabile un passaggio sul futuro di Moise Kean, considerato uno dei punti fermi della rosa:

“La nostra volontà è trattenere tutti i giocatori importanti. Poi non possiamo sapere cosa accadrà, ma Kean è un patrimonio della Fiorentina e del calcio italiano. Personalmente gli sono molto affezionato, l’ho seguito fin da quando era bambino fino al suo esordio in Champions League”.

Paratici ha parlato anche della situazione di Dodo, lasciando aperta ogni possibilità:

“Il giocatore ha delle ambizioni assolutamente legittime. Non entro nello specifico delle richieste, ma sia lui sia la Fiorentina hanno i propri obiettivi e valuteremo insieme quale sarà la soluzione migliore per entrambe le parti”.

Tra i nomi accostati ai viola nelle ultime settimane c’è anche quello di Luca Koleosho. Il ds non ha nascosto l’apprezzamento:

“I giocatori forti piacciono a tutti. Koleosho è sicuramente un buon calciatore, così come altri elementi della Nazionale Under 21”.

Infine, un passaggio sulla scelta di Fabio Grosso come nuovo allenatore:

“È una persona che conosco molto bene. La Fiorentina lo ha scelto per i suoi valori umani, per i suoi modi di fare e naturalmente anche per le qualità tecniche. Su questi aspetti siamo già entrati nel dettaglio e continueremo a lavorare insieme”.

Quanto agli interventi sul mercato, Paratici non si è sbilanciato sui singoli ruoli:

“L’obiettivo è completare la rosa e mettere l’allenatore nelle condizioni di avere il maggior numero possibile di soluzioni”.