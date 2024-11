Paolillo applaude: “La Fiorentina fa bene al campionato, per la Champions dirà la sua”

LE DICHIARAZIONI

"La Fiorentina è una bella sorpresa e fa bene al campionato, per la Champions può dire sicuramente la sua, vedo una squadra amalgamata e compatta, con fame di vittoria, aumentano le forze e il rendimento. Per lo scudetto non credo, alla lunga le squadre maggiormente abituate sentono meno la stanchezza delle tante partite. L'Inter ha una rosa forte, ha ragione Inzaghi quando dice che la preparazione non è stata il massimo visto che i calciatori erano impegnati con le coppe in estate. Alla fine i valori vengono sempre fuori, anche se credo che si giochi troppo, servirebbe qualche iniziativa, i calciatori rischiano infortuni e per le squadre può diventare un danno economico. Commisso ha ragione, non capisco perché in Italia non sia possibile giocare in impianti adeguati, all'estero vediamo impianti dove la partita rappresenta solo una parte dello spettacolo, visto quanto offrono gli impianti tra negozi e intrattenimento. Kean è una piacevole sorpresa, non me lo sarei aspettato"