Palladino (Sky): “Gudmundsson non starà fuori a lungo, Kean spero per la Roma”

Le parole del tecnico viola Raffaele Palladino: "Domani andrà in campo la migliore formazione per vincere questa partita"

Critiche all'inizio? "Sono da 20 anni in questo mondo e so come vanno le cose. Purtroppo non c'è equilibrio nei giudizi e nei commenti, si parla di una cosa e poi di un'altra, ma io penso soltanto al lavoro. La società mi ha messo a disposizione grandi giocatori, vedevo la crescita dei ragazzi e della squadra. Quando si parlava in modo negativo avevamo perso solo con l'Atalanta, ma sapevo che sarebbero arrivate le soddisfazioni. Dovremo continuare a lavorare".