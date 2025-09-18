Pepe Reina, ex portiere spagnolo e attuale allenatore del Villareal Under 19, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno
P. Reina: “De Gea il migliore in A, Pioli farà bene. Capisco Martinelli però…”
L'intervento di Pepe Reina al Pentasport.
Su Fabregas e i portieri viola:—
Fabregas è un allenatore completo, ha una straordinaria conoscenza di calcio, prende il meglio da ogni squadra che incontra e ha uno staff molto preparato. Tanto di cappello per De Gea, ha una sicurezza e autorevolezza incredibile, ha portato un sacco di punti alla Fiorentina ed è stato il migliore della squadra se non della serie A. Nella situazione di Martinelli avrei preferito essere protagonista ogni domenica, ma capisco la sua scelta di rimanere ad imparare qualcosa dalla squadra.
La previsione sulla serie A e sul lavoro di Pioli—
Ho visto poco della Serie A per adesso, devo ancora fare l'asta del Fantacalcio, ma sicuramente sarà molto combattuta, nonostante le solite squadre che partono in vantaggio sulle altre. Vincere il tricolore col Milan è stato bellissimo, Pioli ha cambiato la mentalità di quella squadra e con la rosa che ha adesso farà sicuramente un bel lavoro.
