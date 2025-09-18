Jeda: “Aspettiamo prima di criticare. La Fiorentina sarà protagonista”

Le parole dell'ex calciatore di Cagliari, Lecce e Vicenza

Redazione VN 18 settembre 2025 (modifica il 18 settembre 2025 | 12:57)

Un avvio tra alti e bassi, qualche incertezza di troppo ma anche la sensazione che il potenziale sia ampio. La Fiorentina continua a far discutere, e sul momento dei viola è intervenuto anche chi conosce bene il nostro campionato: Jedaias Capucho Neves, meglio noto come Jeda. L’ex attaccante di Cagliari, Lecce e Vicenza ha parlato a News.Superscommesse.it, invitando tutti a non trarre conclusioni affrettate.

“Aspettiamo prima di criticare. Nella Fiorentina ci sono stati tanti cambiamenti e quindi bisogna dare tempo all’allenatore di conoscere la squadra e di amalgamare i vari calciatori a sua disposizione. Aspettiamo 7-8, anche 10 giornate e cominceremo a capire meglio se i soldi sono stati spesi più o meno bene”.

“Dal mio punto di vista, la Fiorentina sarà protagonista in questo campionato di certo non nella lotta scudetto, bensì per le posizioni europee subito dietro. D’altronde ha tutto per fare bene: ha speso, ha un allenatore di grandissima esperienza e può fare un cammino importante”.