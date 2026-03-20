Così Massimo Orlando, ex calciatore viola, a Tmw Radio:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Orlando: “L’Inter rischia a Firenze, mi aspetto una Fiorentina molto carica”
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Orlando: “L’Inter rischia a Firenze, mi aspetto una Fiorentina molto carica”
Le parole dell'ex centrocampista viola
La Fiorentina può creare problemi all'Inter, i viola stanno uscendo dal tunnel, ancora la salvezza non è raggiunta ma ogni giorno che passa viene fatto un passo in avanti. Anche in Conference si è visto una buona prestazione, anche se comunque il Rakow era poca roba. Mi aspetto una Fiorentina molto carica domenica sera, se l'Inter non sta bene può correre seri rischi al Franchi. Con la serenità dell'ambiente si gioca meglio e ci si esprime meglio in campo.
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