Il giornalista sportivo specializzato sull'Inter, Marco Barzaghi, è intervenuto durante il Pentasport per parlare di Fiorentina-Inter. Questo quanto detto sui nerazzurri:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Da Milano: “Inter ben riposata. Due big verso l’assenza”
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Da Milano: “Inter ben riposata. Due big verso l’assenza”
Il giornalista Marco Barzaghi ha parlato di Fiorentina-Inter. La squadra di Chivu arriva a Firenze ben riposata ma senza due big
L'Inter arriva sicuramente più riposata della Fiorentina. Inoltre Chivu ha lasciato domenica, lunedì e giovedì liberi alla propria squadra; vedremo se lo aiuterà ad avere una squadra più brillante, ma sicuramente non lo ha aiutato a recuperare Lautaro e Bastoni che probabilmente non saranno convocati e non partiranno per Firenze. L'assenza di Lautaro pesa e non poco, può essere un vantaggio per la Fiorentina; vedremo cosa deciderà il tecnico dell'Inter. Chivu deve essere bravo a riaccendere questa squadra altrimenti rischia di subire una rimonta dalle inseguitrici; più nello specifico dal Napoli. La rivale dei nerazzurri è l'Inter stessa. Domenica per l'Inter sarà fondamentale.
La stagione viola—
Mi auguro che la Fiorentina riesca a salvarsi e vincere la Conference. Questa situazione era imprevedibile, ma sono sempre stato e continuo ad essere fiducioso sulla salvezza.
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