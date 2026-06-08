Massimo Orlando ha detto la sua su Fabio Grosso ai microfoni di Tmw Radio. Queste le sue parole:
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Orlando avverte Grosso: “Facile giocar bene a Sassuolo, meno a Firenze”
Massimo Orlando parla dell'ufficialità di Fabio Grosso alla Fiorentina e dice la sua sulle prospettive in viola
Ha fatto un bel calcio a Sassuolo, ma è più semplice che a Firenze. Dipenderà poi tutto da quello che la società metterà a disposizione. Lo scorso anno la società ha speso 123 mln, rientrano tanti giocatori con contratti difficili. Spero riesca a far vedere il modulo del Sassuolo , serviranno giocatori che piacciono a lui
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