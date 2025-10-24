Orlando: “Attenzione al Bologna, sarà un’altra gara rispetto a Vienna. Gud ok”

Così Massimo Orlando a Lady Radio sulla vittoria della Fiorentina in casa del Rapid Vienna:
I viola hanno fatto quello che dovevano, a parte qualche rischio nel primo tempo non hanno mai subito gli attacchi degli avversari, anzi hanno sfiorato più volte il gol. Dispiace per Piccoli, si vede che non è tranquillissimo mentalmente, la prima occasione che ha avuto lanciato in profondità l'ha fallita clamorosamente, aveva tutto il tempo per fare altro. Bene Gudmundsson invece, il giocatore c'è, vediamo se Pioli lo sfrutterà come calciatore decisivo per l'ultima mezz'ora di gioco o da titolare. Anche perché col Bologna sarà tutt'altra partita, è una squadra allenata bene ma con dei difetti, mi auguro che la Fiorentina faccia la partita. Il mercato? Serve sicuramente un difensore veloce ma anche un centrocampista, immagino che gli obiettivi saranno questi.
