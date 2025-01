Novellino: “I viola devono credere alla Champions, anche se mancano giocatori”

Su Gudmundsson, Bove, e sugli obiettivi viola

"Gudmundsson? A me i giocatori di qualità sono sempre piaciuti. Secondo me, nella sua gestione, c'è qualche problema fisico, e non è ancora al massimo della forma. Bove? A livello psicologico non è facile la sua assenza per la squadra. La Fiorentina sta pagando qualcosa sotto questo aspetto, anche se i viola stanno facendo un buon campionato al momento. La Fiorentina deve credere ad un piazzamento in Champions League, perché stava giocando alla grande fino a poco tempo fa".