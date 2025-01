Perchè la Fiorentina cerca un altro centrocampista? L'arrivo di Michael Folorunsho ha sopperito all'assenza di Bove e ripristinato, numericamente, l'assetto di inizio stagione. Dunque, sulla carta, la mediana viola sarebbe a posto . Eppure la dirigenza continua a scandagliare il mercato in quel reparto, col nome di Fagioli che torna prepotentemente di moda, insieme ad altri profili interessanti come Lovric e Fazzini, senza escludere anche piste tipo Cristante (è finito ai margini con Ranieri e potrebbe muoversi in prestito). Segnali chiari di una ricerca che prosegue, dell'intenzione di rimpolpare (e rinforzare) ancora il centrocampo, o almeno provarci. I motivi? Almeno un paio.

Fiorentina, dubbi su Cataldi e Richardson

Se la coperta a centrocampo è diventata un po' corta nelle ultime settimane, è perchè Danilo Cataldi ha iniziato ad accusare acciacchi fisici che gli hanno impedito di allenarsi con continuità. Prima lo stop accusato a fine ottobre (costretto al cambio con la Roma e assente nelle successive 3 partite), poi i nuovi problemi che gli hanno impedito di scendere in campo dal 1' contro il Napoli (solo uno spezzone finale) e che gli faranno saltare il match di stasera a Monza. La Fiorentina ha iniziato a fare le sue valutazioni sulla necessità di inserire un altro centrocampista con qualità di regia, che possa sostituire Cataldi e pure Adli, che non ha un vero alter ego in rosa. Ai dubbi - di natura fisica - su Cataldi, si aggiungono i dubbi - di altra natura - su Amir Richardson. Prelevato a titolo definitivo in estate per ben 10 milioni di euro, il marocchino ad oggi è ancora un equivoco. Ha fatto intravedere delle qualità, un tocco palla raffinato e una buona visione di gioco, ma non ha ancora mostrato la personalità e la sostanza necessaria per poter essere un titolare del centrocampo viola. E qualora dovesse arrivare davvero un altro rinforzo, non è da escludere una sua cessione in prestito fino a fine stagione.