Nicolato: “Sottil e Parisi, vi spiego le difficoltà. Kean? Firenze perfetta”

Kean ha delle qualità, a mio avviso è un giocatore facile da definire. Le sue qualità sono evidenti, va messo nelle condizioni di rendere al meglio. È il giocatore con più spunto che io abbia allenato in carriera. Sono sicuro che farà benissimo a Firenze, avrà molta continuità. Non è un attaccante di manovra, ma negli spazi ampi è imprendibile. Non rende al massimo da esterno, ma lo può tranquillamente fare, è molto istintivo.