Nebuloni (Sky): “Zaniolo? Per crescere dovrebbe fare un passo indietro”

"C'è stata molta delusione a Bergamo per la sconfitta con l'Inter. L'Atalanta era lanciatissima dopo la grande vittoria con la Juventus. Adesso, per la squadra di Gasperini sarà importante non subire il contraccolpo psicologico, visto che il calendario nelle prossime giornate è molto più difficile rispetto a quello di Inter e Napoli. Il sogno Scudetto adesso è un po' accantonato visto la sconfitta con l'Inter."

Zaniolo?

"Avrebbe bisogno di scendere di livello per giocare con continuità. Dovrebbe giocare molto di più per ritrovare la sua vera forma. A Bergamo non è stato utilizzato nella sua reale posizione, visto che veniva schierato come vice-Retegui. Zaniolo non è una punta e non ha mai fatto realmente quello che chiedeva Gasperini. Quando cambi così spesso paese, compagni e squadre non è facile trovare il proprio equilibrio. Forse fare un passo indietro in carriere potrebbe fare al caso suo."