CorFio: “Zaniolo, Palladino ci ha provato. Ma adesso sta perdendo la fiducia”

Ora, con il rush finale della stagione alle porte, Zaniolo ha poco tempo per convincere la Fiorentina a investire su di lui e riscattarlo dal Galatasaray. Il costo del riscatto è elevato e vincolato alle presenze in campo, ma per guadagnarsi il futuro in maglia viola dovrà dimostrare di essere ancora quel talento che fece sognare i tifosi giallorossi. La sfida contro l’Atalanta potrebbe rappresentare un’occasione simbolica per il suo rilancio, magari con un gol che ricordi quello storico di Tirana. Lo scrive il Corriere Fiorentino.