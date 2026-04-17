Nel post partita di Fiorentina-Crystal Palace, ai microfoni del canale ufficiale viola ha parlato Cher Ndour:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Ndour: “Abbiamo dato tutto, contento che i tifosi abbiano apprezzato”
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Ndour: “Abbiamo dato tutto, contento che i tifosi abbiano apprezzato”
Le parole di Cher Ndour nel post partita di Fiorentina-Crystal Palace
Abbiamo dato tutto in campo, abbiamo pagato il 3-0 dell'andata, soprattutto il terzo gol. Oggi abbiamo avuto una bella reazione, ci abbiamo creduto fino alla fine e anche i tifosi hanno apprezzato. Usciamo a testa alta, loro erano una squadra forte ma abbiamo avuto carattere e un buon gioco. Il mio gol? Credo che il mio gol ha dato entusiasmo e speranza, purtroppo non è bastato ma dobbiamo ripartire da qua: dal sostegno che ci hanno dato i tifosi e dagli applausi che abbiamo apprezzato. Lunedì ci aspetta una partita decisiva per mettere uno step in più in campionato. Serve ripartire da questo atteggiamento per chiudere bene la stagione. Dobbiamo ripartire dalla fame di stasera, dalla voglia di lottare su tutti i palloni, anche sullo 0-1 e lunedì dobbiamo spaccare tutto.
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