Napoli-Fiorentina, ore 15:00: dove vederla in tv e streaming

Ecco tutte le info per seguire Napoli-Fiorentina: dove vederla in tv e tutte le alternative disponibili per non perderti la gara del Maradona

Redazione VN 7 marzo 2025 (modifica il 7 marzo 2025 | 15:29)

Tra la gara di andata e quella di ritorno di Conference League la Fiorentina è chiamata a non mollare la corsa all'Europa League tramite campionato. Il match perso contro il Panathinaikos ha nuovamente messo Raffaele Palladino al centro delle critiche della piazza viola, però al Maradona andrà in scena una di quelle partite con le big che tanto hanno portato bene alla Fiorentina. Il quinto posto dista solo 5 punti e le speranze di un piazzamento europeo sono ancora più che aperte. Il mese di marzo sarà più che decisivo per le speranze viola e la squadra di Palladino dovrà farsi trovare pronta.

In tv e streaming — Luogo Stadio Diego Armando Maradona Data e orario Domenica 9 marzo, ore 15:00 Tv DAZN e DAZN 1 (214 Di Sky) STREAMING DAZN Telecronaca Ricky Buscaglia e Dario Marcolin

Le alternative — Coloro che fossero impossibilitati a seguire Napoli-Fiorentina in tv, hanno altre due opzioni per non perdersi un solo istante della sfida: la diretta testuale proposta da Violanews.com in cui vi racconteremo tutte le fasi salienti del match e i vari eventi, dal calcio d’inizio fino al post partita, e come sempre la radiocronaca su Radio Bruno.