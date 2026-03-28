Moreno: “Al Levante ritrovate vecchie sensazioni. Futuro? Non dipende da me”

Le parole del difensore di proprietà della Fiorentina ai canali spagnoli

Matteo Torniai Redattore 28 marzo - 12:26

Il difensore della Fiorentina, oggi in prestito al Levante, Matias Moreno, ha raccontato la sua stagione in un’intervista al portale spagnolo Mundo Levante UD, tracciando un bilancio positivo della sua esperienza in Spagna.

Arrivato con l’obiettivo di ritrovare continuità dopo un’annata complicata a Firenze, il centrale argentino non ha dubbi: “La mia stagione è molto buona (come sta andando?) e sono felice. Volevo tornare a giocare e a godermi il calcio, ed è esattamente quello che sta succedendo”. Una scelta, quella di lasciare temporaneamente la Fiorentina, maturata per esigenza personale: “Avevo bisogno di giocare. C’erano diverse opzioni, ma la determinazione del Levante e il mio desiderio di cambiare mi hanno convinto. È stata la decisione giusta”.

Fondamentale anche l’impatto con il nuovo ambiente, ritenuto più familiare rispetto al calcio italiano: “In Spagna mi sono adattato subito. È tutto più simile all’Argentina, dalla lingua alla cultura, fino al modo di vivere il calcio. I compagni mi hanno accolto benissimo”.

Non sono mancati però gli ostacoli, soprattutto dal punto di vista fisico: “Gli infortuni hanno rallentato il mio percorso. Volevo continuità, giocare ogni settimana, ma non è stato possibile. Ora però sto molto meglio, ho lavorato anche con un nutrizionista e si vedono i risultati”.

Sul futuro, Moreno mantiene una linea prudente: “Non dipende molto da me. Ci sono tanti fattori in gioco e saranno i club a decidere. Posso solo dire che è stato un anno molto positivo e che ho ritrovato le sensazioni che avevo in Argentina”.

Infine, uno sguardo ai suoi modelli e a un legame speciale: “All’inizio mi ha aiutato molto Diego Novaretti, poi ho seguito Cristian Romero e anche Virgil van Dijk per migliorarmi”. E su Lucas Beltran (che ha parlato qui anche lui), amico e oggi avversario in Spagna: “In campo non siamo amici, vogliamo vincere entrambi. Ma fuori abbiamo un ottimo rapporto”