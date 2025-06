Monti: “Solo un dubbio per Dzeko. E se fossi Pioli terrei un giocatore su tutti”

"Dzeko? L'unico dubbio sono le condizioni fisiche. È un trentanovenne, ma il giocatore non si discute. Io credo, comunque, che sia un giocatore molto giusto per la causa della Fiorentina. Una domanda poi: tutti parlano di Kean e del suo rinnovo, ed hanno paura che possa andare via. Ma siamo sicuri che lui voglia andare via? Penso che prima di andar via da una città che lo adora e che lo vede come un leader, ci pensi due volte. Pioli? Se deve essere una minestra riscaldata, per me è una ribollita (scherza n.d.r.). A parte tutto, secondo me, non sarà una minestra riscaldata, ma un Pioli nuovo".