Monti rivela: “So che la Fiorentina ha offerto più di 3 milioni a Kean”

Kean? "No, non temo le voci. Hai giocatori forti ed è normale che vogliano portarteli via. Da quello che so io la Fiorentina ha fatto passi veramente tanto importanti verso Kean, con l'offerta per il contratto che vanno al di là dei tre milioni. È normale che arrivi il Napoli e ci provi. Sarei dispiaciuto e un po' deluso, fa bene a stare in silenzio: è un atteggiamento corretto e che indica che non ha deciso. Mi auguro che faccia un ragionamento accorto perché di destinazioni più allettanti vedo Napoli e Inter che in questo momento mi pare una polveriera. Se dovesse andare a Napoli ci rimarrei un po' male, ma tanto spaventato dall'Italia non sono, per l'estero vediamo".