Monti: “Non passare sarebbe un guaio enorme. Gud non deve più uscire dal campo”

La formazione

"Vorrei vedere Fagioli, Adli e Cataldi. Mi dispiace per Terracciano ma in porta deve giocare De Gea. La sfida di stasera è più importante di quella di domenica. Il gioco latita, quindi la Fiorentina deve andare avanti con i singoli: De Gea, Gosens e Moise Kean. Voglio vedere Gudmundsson, per me non dovrà più uscire dal campo fino al termine della stagione. Non penso che la squadra di Palladino inizi a giocare come il Barcellona, quindi voglio vedere la miglior formazione fino alla fine del campionato. Mi piace tantissimo Fagioli. E' una delle piccole gioie della Juventus. Insieme al pilastro Kean. E' un calciatore che deve giocare sempre, regala molta fiducia al centrocampo viola. La qualità c'è, voglio vederla in campo però. Spero di vivere una grande serata"