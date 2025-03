Fiorentina-Panathinaikos, ore 21.00: dove vederla in TV e Streaming

Fiorentina-Panathinaikos, gara da dentro o fuori. Raffaele Palladino si gioca tanto, forse tutto nella gara di Conference League . Si ripartirà a Firenze dal punteggio di 3-2 per i greci maturato all'OAKA di Atene, quando Djuricic, Maksimovic e Tete hanno superato le reti di Beltran e Fagioli. Chi passa affronterà ai quarti di finale della competizione la vincente tra Lugano e Celje. La sfida precede anche la 29esima giornata di campionato, che vede l'attesissima sfida contro la Juventus, anch'essa in casa, con gli uomini di Thiago Motta in un momento delicato come quelli di Palladino. Ecco tutti io dettagli sul dove seguire, intanto, la partita di Conference contro il Pana allenato da Rui Vitoria.

Le alternative

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Fiorentina-Panathinaikos in tv, hanno altre due opzioni per non perdersi un solo istante della sfida: la diretta testuale proposta da Violanews.com in cui vi racconteremo tutte le fasi salienti del match e i vari eventi, dal calcio d’inizio fino al post partita, e come sempre la radiocronaca su Radio Bruno.