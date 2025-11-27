Monti: “L’AEK è una grande occasione. Voglio l’impegno, non il gioco”

"Voglio vedere l'impegno che ho visto contro la Juventus. Si comincia a vedere l'atteggiamento di Vanoli. Quella di stasera è una partita molto importante, vorrei vedere a febbraio dove siamo sia in campionato che in coppa. Una vittoria sarebbe un bel segnale. Non possiamo dividerci fra campionato e coppa, devi fare tutte le partite a buon livello. La squadra non sarà da Champions, ma nemmeno da zona retrocessione. Queste sono occasioni da sfruttare, non puoi tralasciare la coppa. Vorrei rivedere Comuzzo e Fazzini, sono tutti ragazzi di livello. Non so quanto possa rischiare Vanoli con Fazzini, c'è da badare al sodo. Ora mi piace vedere l'atteggiamento, non il gioco. Parisi contro la Juventus mi è piaciuto, a differenza delle partite precedenti."