Monti: “Ieri c’è stato un difetto grande. Piccoli? È la sua occasione”

Lo speaker e opinionista Gianfranco Monti è intervenuto oggi su Radio Bruno. Il suo parere sulla Fiorentina di Stefano Pioli dopo il pareggio di Cagliari.

"Nonostante la prova di Cagliari, sono comunque ottimista riguardo a questa Fiorentina. Bisogna stare tranquilli, avere pazienza. Contro il Cagliari c'è stato un difetto grande comunque: i sardi hanno avuto una preparazione migliore dei viola, i gigliati erano più affaticati. Del resto le "piccole" devono sfruttare l'inizio di campionato per portare via punti alle altre squadre. La principale colpa della squadra ieri? La poca concentrazione e la mentalità. Non puoi buttare via una partita così".

Dzeko? Sappiamo che è un gran calciatore, ma non me lo aspettavo subito in campo. Anche perché è ancora in difficoltà di fiato. Manca qualcosa in mezzo al campo poi secondo me. Ad esempio, non capisco se è giusto il ruolo di Fagioli, o se può arrivare un altro giocatore a centrocampo. C'è da capire velocemente poi la situazione di Mandragora: rinnova?".

"Kean e Gudmundsson? Serve più feeling tra di loro. Sono fortissimi, e devono cominciare a trovarsi meglio tra di loro in campo. Piccoli? Grande acquisto. A mio avviso significa davvero che i gigliati vogliono fare il salto di qualità. In più, per lui è davvero una ghiotta occasione quella di mettersi in mostra con la maglia della Fiorentina. È anche un investimento per il futuro tra l'altro. Davanti c'è "tanta roba" nella rosa. La Fiorentina ha un attacco da squadra importante, ed anche per questo i gigliati devono crescere mentalmente e non buttare via partite come quella di ieri".

