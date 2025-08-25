Monti: “Ieri c’è stato un difetto grande. Piccoli? È la sua occasione”

Dzeko? Sappiamo che è un gran calciatore, ma non me lo aspettavo subito in campo. Anche perché è ancora in difficoltà di fiato. Manca qualcosa in mezzo al campo poi secondo me. Ad esempio, non capisco se è giusto il ruolo di Fagioli, o se può arrivare un altro giocatore a centrocampo. C'è da capire velocemente poi la situazione di Mandragora: rinnova?".

Su Kean e Gudmundsson, e su Piccoli

"Kean e Gudmundsson? Serve più feeling tra di loro. Sono fortissimi, e devono cominciare a trovarsi meglio tra di loro in campo. Piccoli? Grande acquisto. A mio avviso significa davvero che i gigliati vogliono fare il salto di qualità. In più, per lui è davvero una ghiotta occasione quella di mettersi in mostra con la maglia della Fiorentina. È anche un investimento per il futuro tra l'altro. Davanti c'è "tanta roba" nella rosa. La Fiorentina ha un attacco da squadra importante, ed anche per questo i gigliati devono crescere mentalmente e non buttare via partite come quella di ieri".