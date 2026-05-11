Gianfranco Monti al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il pari fra Fiorentina e Genoa:
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Monti: “I giocatori volevano gli applausi? I tifosi sono lo specchio vero”
"Non c'è nulla da spiegare sulla partita di ieri. Tutti siamo felici di non essere andati in B, ma la gioia è un'altra cosa. Lo specchio vero e reale di questa situazione è stato il popolo viola. Non capisco i giocatori che ci rimangono male, devono capire la situazione. Cosa si aspettavano, gli applausi? Siamo quindicesimi e sono usciti tra i fischi ed i cori, ed è giusto che se li prendano. La partita di ieri è stata più brutta di quella con il Sassuolo, venendo da una gara come quella contro la Roma. La squadra ha staccato la testa. Vanoli ha fatto un grande lavoro, ma da qui a confermarlo ce ne passa"
Su Vanoli—
"Credo sia entrato in uno spogliatoio da rifare. Il tifoso della Fiorentina dovrebbe essere contento? Assolutamente no. Commisso doveva fare un comunicato sulla salvezza, e poi tirare le orecchie ai giocatori. So di qualche giocatore che ci è rimasto male, ma di cosa? Io apprezzo Gosens, ma dare le spinte ai giocatori per mandarli via anche no... Ti prendi i fischi, visto che nessuno è contento. Spero di non avere sorprese su Paratici, altrimenti ci sarebbero grossi problemi. Sarebbe assurdo su lasciasse dopo 4 mesi, non ci voglio credere. Su Palladino mi sono sbagliato, nonostante non mi sia mai piaciuto quel calcio lì."
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