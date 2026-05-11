Monti: “I giocatori volevano gli applausi? I tifosi sono lo specchio vero”

"Non c'è nulla da spiegare sulla partita di ieri. Tutti siamo felici di non essere andati in B, ma la gioia è un'altra cosa. Lo specchio vero e reale di questa situazione è stato il popolo viola. Non capisco i giocatori che ci rimangono male, devono capire la situazione. Cosa si aspettavano, gli applausi? Siamo quindicesimi e sono usciti tra i fischi ed i cori, ed è giusto che se li prendano. La partita di ieri è stata più brutta di quella con il Sassuolo, venendo da una gara come quella contro la Roma. La squadra ha staccato la testa. Vanoli ha fatto un grande lavoro, ma da qui a confermarlo ce ne passa"