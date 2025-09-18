Monti sicuro: “Io non ho paura del Como, ma della Fiorentina”

Il conduttore televisivo e grande tifoso viola, Gianfranco Monti, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Preoccupato della partenza viola? Sono ottimista, assolutamente. Ora sono un po' meno gasato, ma super fiducioso. Ci sono ancora dei lavori in corso. Persi dei punti ed è un peccato, ma con il Napoli è stato più che altro l'atteggiamento. Spero che questo sia servito da lezione. Pioli avrà ben chiaro quello che deve fare, quindi sono fiducioso. La difesa del Como non è chissà cosa, mentre centrocampo e attacco ha qualità. Sono una gran bella squadra. Della squadra di Fabregas prenderei massimo 2/3 giocatori. Loro hanno questo gioco divertente, adatto per i calciatori giovani. Ma anche noi abbiamo i nostri giocatorini. Io non ho però paura del Como, ma della Fiorentina, di come potrebbe scendere in campo.
Su Fazzini e la formazione—
Sono curioso di quello che sceglierà Pioli, soprattutto in mezzo al campo. Io consiglierei il 3-5-1-1, con Fazzini nei centrocampisti con Nicolussi Caviglia e Sohm e Gudmundsson davanti alle spalle di Kean. Fagioli e Comuzzo? Penso siano problemi di testa, non fisici. Non ci vedrei nulla di male a metterli in panchina per una volta. L'ex Juventus è molto debole mentalmente, ha tanto bisogno della Fiorentina. Non può ritrovare un'occasione come questa.
