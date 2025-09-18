Poesio: “Fiorentina slegata. Dentro Nicolussi Caviglia favorendo Fagioli”

Il giornalista Ernesto Poesio, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato così del momento in casa Fiorentina. Le sue parole:
Come starà preparando la partita Pioli? Intanto spero bene. Penso che terrà conto di come gioca il Como. Se il mantra di inizio è di alzare l'asticella, non deve pensare a come gioca il suo avversario, ma mettere in campo la sua qualità. Loro sono una bella realtà, ma non hanno la pressione che può esserci a Firenze. Hanno giocatori importanti, ma in difesa concedono tanto. La Fiorentina ad ora non riesce ad essere legata. È un insieme di problemi che nasce dal centrocampo, che finché non riuscirà a cucire i reparti, avrà dei problemi sia davanti che dietro. Quando manca il centrocampo le squadre non girano. Con il Como un attacco pesante potrebbe avere i suoi frutti.
Come lo costruirei? dipende molto dalle condizioni fisiche e psicologiche dei vari giocatori. Fazzini e Nicolussi sono in crescita, avendoli visti anche meno fino ad ora. L'ex Venezia è un regista più adatto, il che ti permetterebbe di spostare più avanti Fagioli. Mandragora e Sohm intercambiabili. Nell'arco della stagione penso che la Fiorentina possa andare anche a quattro dietro. La difesa, lo scorso anno, con quel modulo andò molto bene. L'unico in difesa in grado di fare il libero è Pablo Marì.
