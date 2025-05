Ai microfoni di Radio Bruno, il tifoso viola Gianfranco Monti solleva dubbi sull'operato della Fiorentina: "Sono preoccupato non tanto dalla scelta del prossimo allenatore, ma del fatto che dopo trenta ore dalla notizia delle dimissioni di Palladino ancora non si sia sentito nessuno. Non c'è un comunicato, nessuno parla, siamo su tutte le pagine nazionali sportive. Non do tutta la colpa alla Fiorentina ma da tifoso mi aspetto delle risposte.

In conferenza stampa il presidente ha detto delle cose sui tifosi, la curva lo ha attaccato, Pradè è contestatissimo, non so cosa vuole fare la società e la questione dell'allenatore è l'ultima di cui mi preoccupo. Come è possibile che la tifoseria fa un comunicato del genere e nessuno parla? Il presidente e Pradè che si sono sentiti dire certe cose saranno contenti di questo? Non so che reazione ha avuto la società, non filtra niente, mai come in questo momento credo che Commisso debba riflettere su certe cose.