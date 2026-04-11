A Radio Bruno nel corso della trasmissione A Pranzo Con Il Pentasport, Lorenzo Minotti, ex calciatore italiano presente a Londra per commentare la sfida col Crystal Palace, ha commentato la prestazione della Fiorentina in terra inglese
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Minotti: “La Fiorentina è caduta nella trappola del Crystal Palace”
Le parole di chi era a Londra per commentare Crystal Palace Fiorentina
Il primo tempo la Fiorentina è stata in balia del Crystal Palace e non è stato fatto nulla per cambiare qualcosa. La Fiorentina è caduta nella trappola del Crystal Palace; loro sono bravi nell'intercettare e ripartire. Dovevi evitare di giocare in orizzontale e cercare di verticalizzare il più possibile cosa che la Fiorentina non ha fatto. La squadra di Vanoli era consapevole dell'importanza della partita ma ha riscontrato troppe difficoltà nell'interpretazione della partita. Le assenze hanno pesato, ma a questa squadra mancano i leader. L'interpretazione offensiva mi ha deluso, contro una squadra di Premier non puoi giocare in maniera scolastica. La partita di giovedì devi onorarla, è un appuntamento importante e nel calcio può succedere di tutto ma allo stesso tempo non puoi permetterti un passo falso a Lecce.
La Lazio—
Il risultato della coppa te lo porti dietro: nelle gambe, nella testa.. lunedì la Fiorentina si ritrova ad affrontare il peggior avversario del momento. La Lazio ha difficoltà a segnare ma dietro concede veramente poco; un pareggio me lo terrei stretto.
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