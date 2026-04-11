Carlo Roscito, giornalista del Corriere dello Sport e di Radio Laziale, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per fare il punto sulla squadra di Maurizio Sarri in vista della sfida di lunedì sera. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Da Roma: “E’ il miglior momento per affrontare la Lazio. Ecco perché”
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Da Roma: “E’ il miglior momento per affrontare la Lazio. Ecco perché”
Carlo Roscito, giornalista del Corriere dello Sport e di Radio Laziale, in vista della sfida di lunedì sera
La Lazio è in un momento positivo, a Firenze potrebbe trovare il quinto risultato utile consecutivo cosa che non accade da novembre. Per me è il momento migliore per affrontare la Lazio, anche inconsciamente tanti calciatori stanno già pensando all'appuntamento del 22 aprile a Bergamo. Anche dal punto di vista delle rotazioni alcuni giocatori potrebbero partire dalla partita o non essere proprio convocati. per la trasferta di rientrano sia Basic che potrebbe partire dal 1' che Patrik. Gila, invece, non verrà convocato ma verrà totalmente gestito in vista della semifinale di ritorno. Zaccagni si è allenato per la prima volta con i compagni ieri; non credo che verrà utilizzato dal 1' a Firenze.
Sarri—
E' molto difficile valutare il suo lavoro in questa stagione. In estate mercato bloccato, a gennaio la società piuttosto che rinforzare la rosa ha pensato alle plusvalenze. Il valore di Sarri è più che sufficiente; in Coppa Italia è sfavorita sia con l'Atalante che in caso di finale, ma sarebbe l'unico modo per riscattare questa stagione. Non credo che in stagione potesse fare meglio dell'ottavo posto, le squadre che ha davanti sono più forti.
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