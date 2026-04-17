Minotti: “Con più riserve si poteva sognare. Ora Paratici dovrà decidere”

"Il confronto con il Palace poteva starci se solo la Fiorentina fosse arrivata con tutti gli effettivi. Ieri ho visto una delle prestazioni migliori della squadra, che ad un certo punto ha quasi accarezzato la rimonta. Ma la mancanza di panchina ha azzerato tutto, con delle riserve diverse la Fiorentina poteva sperare nell'impresa. Incontrare il Palace con questi infortuni non ti ha permesso di arrivare in semifinale. Sulla carta tra Palace e Fiorentina non ci sarebbe dovuto essere tutto questo gap. Nell'ultima mese e mezzo Vanoli ha dovuto gestire partite decisive, tra Conference e salvezza. Il gol nel finale dell'andata ha condizionato il ritorno, credo che il Palace non stesse necessariamente cercando il 3-0. Dopo lo 0-1 di ieri il Palace credeva di averla vinta forse, mentre poi la loro partita si è complicata, anche per i due infortuni."