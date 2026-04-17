Mencucci: “A Lecce mi è aumentata la pressione. Sottil ci è mancato”

"Io in tempi non sospetti avevo detto che la Fiorentina non era di certo una di quelle squadre che potevano retrocedere. Adesso con un punto o poco più possa essere salva. Detto questo, preferisco così, che giocarsi il tutto per tutto a Lecce. Ultimamente ha fatto delle buone partite, è ovvio che le qualità tecniche ci sono. Noi del Lecce dovremo maneggiare con cura il tutto, per noi invece sarà una partita decisiva. Qui siamo abituati a lottare , da quando sono a Lecce mi è aumentata la pressione (ride n.d.r). Corvino sa come fare a tenere concentrata la squadra, per arrivare poi pronti a queste partite cruciali."

Su Sottil: "Noi ci abbiamo puntato molto, per Lecce poteva fare la differenza. Ha avuto dei problemi fisici, qualcosa che aveva avuto anche in passato. Per una squadra come noi, quanto ti mancano Sottil, Gaspar e Camarda, è dura. Camarda qui gioca, semplicemente ha avuto degli infortuni. Stulic stesso ha faticato, come tanti attaccanti al primo anno in Italia"