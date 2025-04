Massara (Sky): “Il Celje non mi ha stupito. Con i titolari sarà un’altra partita”

"Non mi ha sorpreso il Celje, perché avevo visto molti video della squadra slovena. Avevo parlato con Palladino e ci eravamo scambiati delle visioni sui tanti video visti. E' una squadra che gioca molto all'attacco, delle volte anche in maniera scriteriata. Palladino ha preparato molto bene la gara, però non ha giocato con tutti i titolari. Oggi non vedo grossi problemi per la Fiorentina, visto che giocheranno tutti i titolari. Ad Atene la squadra viola partì malissimo, mentre in Slovenia non è andata male. Ho visto un grosso miglioramento dalla gara con il Panathinaikos a quella col Celje. Forse con la squadra slovena i viola hanno sottovalutato l'avversario e nonostante questo la Fiorentina ha vinto."