Il cantautore e tifoso viola, Marco Masini, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare del momento in casa Fiorentina. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Masini: “Vanoli ha fatto un grandissimo lavoro. Futuro? Sceglie Paratici”
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Masini: “Vanoli ha fatto un grandissimo lavoro. Futuro? Sceglie Paratici”
Marco Masini sul momento della Fiorentina
Salvezza? Discorso chiuso no, ma si può stare abbastanza tranquilli. Ci vorrebbe uno tsunami psicologico per invertire le cose. La grande corsa l'abbiamo fatta e siamo quasi arrivati all'obiettivo. Se ci credo per giovedì? Che domandona. Io la guardo, non la penso come altri individui che sono lì in studio (scherzando e riferendosi a Monti, ndr).
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Su Vanoli—
In uno stato d'emergenza come ci è capitato, ha fatto un grandissimo lavoro, perché nessuno, vista quella situazione, si sarebbe aspettato che a sei giornate dalla chiusura ci saremmo trovati con questi punti. Lui non è il classico allenatore che chiami per salvare una squadra, ma i risultati gli danno ragione.
Sul futuro—
Io sogno un progetto con un'idea di calcio e questa ce la deve avere Paratici. E' venuto apposta. Se la sua idea si allinea perfettamente con quella di Vanoli è giusto tenerlo. Da capire anche cosa succederà con i giocatori. Se invece ha altre idee, ripartendo da un allenatore di nuova generazione, prenderà altre decisioni.
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