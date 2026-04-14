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Masini: “Vanoli ha fatto un grandissimo lavoro. Futuro? Sceglie Paratici”

Marco Masini
Marco Masini sul momento della Fiorentina
Matteo Bardelli Redattore 

Il cantautore e tifoso viola, Marco Masini, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare del momento in casa Fiorentina. Le sue parole:

Salvezza? Discorso chiuso no, ma si può stare abbastanza tranquilli. Ci vorrebbe uno tsunami psicologico per invertire le cose. La grande corsa l'abbiamo fatta e siamo quasi arrivati all'obiettivo. Se ci credo per giovedì? Che domandona. Io la guardo, non la penso come altri individui che sono lì in studio (scherzando e riferendosi a Monti, ndr).

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Su Vanoli

—  

In uno stato d'emergenza come ci è capitato, ha fatto un grandissimo lavoro, perché nessuno, vista quella situazione, si sarebbe aspettato che a sei giornate dalla chiusura ci saremmo trovati con questi punti. Lui non è il classico allenatore che chiami per salvare una squadra, ma i risultati gli danno ragione.

Sul futuro

—  

Io sogno un progetto con un'idea di calcio e questa ce la deve avere Paratici. E' venuto apposta. Se la sua idea si allinea perfettamente con quella di Vanoli è giusto tenerlo. Da capire anche cosa succederà con i giocatori. Se invece ha altre idee, ripartendo da un allenatore di nuova generazione, prenderà altre decisioni.

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