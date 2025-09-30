Masini sta con Pioli: “Grande allenatore e grande uomo. Ha vinto uno scudetto!”

Marco Masini, noto cantautore e tifoso viola, ha parlato a Radio Serie A. Ecco le sue parole sulla Fiorentina di Stefano Pioli:
Io parlo della Fiorentina come se Pioli parlasse di una mia canzone. A ognuno il suo. Sicuramente Stefano è un gradissimo uomo che io stimo per tutto quello che ha dato a Firenze. Un allenatore che ha vinto uno scudetto. Modulo? Magari continuando così la Fiorentina si rialza e un giorno riesce a vincere la sua sfida. Io, in questo momento, giocherei con 2 trequartisti con Fazzini che può giocare anche mezzala, insieme a un attaccante solo.
