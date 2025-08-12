Masini promuove Mandragora: “L’unico affidabile, gli altri sono scommesse”

Marco Masini, cantautore e noto tifoso viola, ha commentato il mercato della Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole:
Forse gli argentini, quando si parla di Brasile, la vedono in un altro modo. Per me Beltran aspetta il River e alla fine la Fiorentina, per necessità, potrebbe cedere con una formula di prestito con diritto. Mandragora? E' uno dei più forti e affidabili centrocampisti che abbiamo. Gli altri sono una scommessa, lo stesso Sohm: non facciamo illudere da un gol. Bisogna vedere poi che tipo di ruolo si ritaglierebbe Nicolussi Caviglia. Sono due ruoli diversi, cambierebbe l'assetto. L'inserimento di un regista, dando più libertà a Fagioli potrebbe essere una soluzione.
Sul tridente
Con tridente intendo un centrocampista che fa il trequartista, ma con licenza di tornare. Può essere Richardson, ma anche Ndour con Sohm a coprire.
Vice Kean
C'è da vedere come regoleranno il discorso Kean con il rinnovo. Avere un attaccante in casa già pronto da quest'anno non sarebbe un'idea sbagliata.
