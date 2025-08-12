Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Di Marzio: “Il Bologna su Nicolussi Caviglia: riaperti i contatti con il Venezia”

calciomercato

Di Marzio: “Il Bologna su Nicolussi Caviglia: riaperti i contatti con il Venezia”

Di Marzio: “Il Bologna su Nicolussi Caviglia: riaperti i contatti con il Venezia” - immagine 1
Hans Nicolussi Caviglia è apprezzato da molti club di Serie A. Su di lui, oltre alla Fiorentina, ci sarebbe il Bologna di Italiano
Redazione VN

Hans Nicolussi Caviglia è apprezzato da molti club di Serie A. Sul centrocampista ex Juventus è noto l'interesse della Fiorentina (QUI LA NOTIZIA), che però dovrebbe fare spazio nel reparto ed è al momento concentrata sul trovare il vice Kean.

Al contrario il Bologna, come riportato da Gianluca Di Marzio, ha riaperto i contatti con il Venezia per il classe 2000. Vincenzo Italiano apprezza molto il calciatore, e lo vorrebbe per rinforzare il reparto

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA