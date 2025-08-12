Di Marzio: “Il Bologna su Nicolussi Caviglia: riaperti i contatti con il Venezia”

Hans Nicolussi Caviglia è apprezzato da molti club di Serie A. Sul centrocampista ex Juventus è noto l'interesse della Fiorentina (QUI LA NOTIZIA), che però dovrebbe fare spazio nel reparto ed è al momento concentrata sul trovare il vice Kean.
Hans Nicolussi Caviglia è apprezzato da molti club di Serie A. Su di lui, oltre alla Fiorentina, ci sarebbe il Bologna di Italiano
Al contrario il Bologna, come riportato da Gianluca Di Marzio, ha riaperto i contatti con il Venezia per il classe 2000. Vincenzo Italiano apprezza molto il calciatore, e lo vorrebbe per rinforzare il reparto
