Martorelli: “Pradè si è preso colpe non sue. I mugugni fanno male ai giovani”

"Tutti si rendono conto delle problematiche che avvolgono la Fiorentina. Genoa e Juventus avevano dato un segnale di reattività della squadra, dal punto di vista temperamentale. Ieri ci sono stati due passi indietro , si è rivista la Fiorentina di Pioli, troppi errori e poca personalità. In attacco mancava Kean, visto che Vanoli voleva capire le condizioni anche delle riserve."

La crisi: "L'errore più grande che i giocatori possono fare, è pensare di essere la Fiorentina, una squadra che non è abituata a lottare per traguardi simili. I giocatori devono allontanare le ambizioni di agosto. Non ci sono più attenuanti, dopo l'addio di Pradè, che si è preso anche colpe non sue. La trasferta di Bergamo può aiutare a tirarsi fuori da questa situazione. I tifosi devono stare più vicini alla squadra, al primo mugugno i giovani si nascondono, è un consiglio che do io. Bisogna remare tutti dalla stessa parte, che senso avrebbe non tentare di stare vicini alla squadra"