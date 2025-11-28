Viola News
Martorelli: “Pradè si è preso colpe non sue. I mugugni fanno male ai giovani”

Pradè
Giocondo Martorelli analizza il momento della Fiorentina. Dall'addio di Pradè alle parole di Dzeko sui tifosi
Redazione VN

Giocondo Martorelli, intervenuto durante Trentesimo Minuto, su Italia7, ha commentato il momento della Fiorentina:

"Tutti si rendono conto delle problematiche che avvolgono la Fiorentina. Genoa e Juventus avevano dato un segnale di reattività della squadra, dal punto di vista temperamentale. Ieri ci sono stati due passi indietro, si è rivista la Fiorentina di Pioli, troppi errori e poca personalità. In attacco mancava Kean, visto che Vanoli voleva capire le condizioni anche delle riserve."

La crisi: "L'errore più grande che i giocatori possono fare, è pensare di essere la Fiorentina, una squadra che non è abituata a lottare per traguardi simili. I giocatori devono allontanare le ambizioni di agosto. Non ci sono più attenuanti, dopo l'addio di Pradè, che si è preso anche colpe non sue. La trasferta di Bergamo può aiutare a tirarsi fuori da questa situazione. I tifosi devono stare più vicini alla squadra, al primo mugugno i giovani si nascondono, è un consiglio che do io. Bisogna remare tutti dalla stessa parte, che senso avrebbe non tentare di stare vicini alla squadra"

