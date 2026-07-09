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Martorano: “Per Atta c’erano offerte da 40 milioni. Ma ha fatto la scelta migliore”

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Martorano su Atta: "L'Udinese ha sacrificato il suo gioiello. Per lui c'erano offerte da 40 milioni in Premier: Paratici inizia alla grande"
Redazione VN

Nel corso del Pentasport di Radio Bruno di questo pomeriggio abbiamo sentito la voce di Stefano Martorano, del Messaggero Veneto, intervenuto per commentare il mercato viola fino ad oggi. Ecco le sue parole:

Atta? L'avevamo accostato alla Premier, c'erano offerte da 40 milioni. Anche in Italia la Fiorentina aveva tante concorrenti, come per esempio il Milan. Ma lui è un ragazzo raro a livello di professionalità e serietà: in Inghilterra forse sarebbe stato troppo discontinuo. Ha scelto lo step più adatto a lui. E Paratici ha fatto un vero affare, con questo colpo si presenta alla grande. Questo significa alzare il livello, l'Udinese ha sacrificato il suo pezzo più pregiato.

Atta... in campo

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Ha avuto un calo importante verso Febbraio / Marzo a causa di un infortunio muscolare; ma ha sempre fatto bene, mostrando giocate importanti: parte palla al piede e il primo avversario lo salta di netto. Aiuta i compagni in difficoltà, ha il dribbling facile e una straordinaria capacità di conquistarsi una zona di campo completamente da solo. 

 

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