Bernardo Brovarone è intervenuto a Radio Bruno, durante il Pentasport per dire la sua sull'ultimo acquisto viola Atta. Di seguito le sue dichiarazioni:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Brovarone: “Atta giocatore da Real Madrid. La Fiorentina sta alzando l’asticella”
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Brovarone: “Atta giocatore da Real Madrid. La Fiorentina sta alzando l’asticella”
Brovarone su Atta: "Può giocare nei top club europei, non deve buttare all'aria la sua carriera. La Fiorentina sta alzando l'asticella"
Atta? Per me può giocare in un top club europeo già oggi, quindi è un gran colpo. Anno scorso ha avuto un infortunio ma ha una classe unica e deve concretizzare le doti che gli sono state donate. Mi è sempre stato detto di lui che sia un ragazzo eccezionale. L'ho visto all'Olimpico e gioca davvero delle belle partite. Ha delle potenzialità talmente importanti che non può gettare la carriera all'aria: calcia in porta meravigliosamente, salta l'uomo, rientra, gioca le palle di prima... Può essere già un giocatore da Real Madrid.
Il segreto del mercato—
L'essere convincenti nelle tempistiche è fondamentale nelle operazioni di mercato di questo tipo per bruciare la concorrenza: il mercato funziona così. Quando la società acquisisce sicurezza in quello che fa, ha fatto gran parte del lavoro. La Fiorentina ha pagato 27 mln, poi l'Udinese avrà una percentuale sulla rivendita. Gosens lo vorrei in società, una volta interrotta la carriera: gli auguro tutte le fortune del mondo.
Le basi per la svolta?—
Il momento della Fiorentina attuale ha tutt'altro significato rispetto a quella di Pradè. L'atteggiamento della società di adesso mi sta stupendo, la Fiorentina sta dimostrando di voler alzare l'asticella.
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