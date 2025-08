Marchini: “Sohm non basta, serve un altro centrocampista. Richardson in dubbio”

"Per Mandragora le parti stanno lavorando per il rinnovo del contratto. Ad oggi non sono stati fatti dei passi avanti significativi. Non sono ancora finite le valutazioni su Richardson . Il giocatore ha mercato e potrebbe partire. In entrata ci sarà da colmare le varie partenze. Anche con Sohm, vorrei vedere un pezzo in più in mediana."

Il mercato e le prossime amichevoli

"Beltran? La sua parentesi in viola si è chiusa. Bisognerà capire in che modo giocherà Pioli in attacco. In ogni caso un altro giocatore servirà. Gli ultimi acquisti serviranno per fare un passo in avanti determinante. I calciatori che arriveranno dovranno essere funzionali per Pioli, altrimenti non avrebbe senso prenderli. Su Sohm è giusto essere cauti, è un buon giocatore e potrà fare bene a Firenze. Mi aspetto una Fiorentina in difficoltà sotto il piano fisico in queste tre amichevoli. Dall'altra parte credo che vedremo chiaramente le idee di Pioli."